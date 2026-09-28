Ag. Doumbia svela: "Il Napoli era interessato, in estate c'è stato un pourparler"

Issa Doumbia è stata la rivelazione della scorsa Serie B col Venezia, poi in estate il trasferimento allo Sporting. E ora la Nazionale.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Cheikh Sadibou, agente di Issa Doumbia: “Mi auguro che il sogno di Doumbia si possa realizzare. Col Napoli non siamo stati vicini, c’è stato un pourparler quest’estate, poi il ragazzo è andato allo Sporting. Si è trattato di pourparler perchè finché non c’è un’offerta scritta, così lo chiamo. L’interesse può starci che piace all’allenatore lo so, che piace alla dirigenza pure, ma dall’interesse alla proposta ce ne passa. Credevo che potesse fare bene a Napoli. Essere accostato al Napoli è un vanto per noi.

Ho visto Issa a Roma, sono andato a Istanbul per la partita e siamo strafelici e orgogliosi della carriera del ragazzo che ha fatto la gavetta. Lui ha fatto un percorso diverso: non è partito da una grande squadra, ha fatto tutta la trafila all’Albinoleffe per arrivare al Venezia e poi abbiamo fatto questo salto allo Sporting e il ragazzo è arrivato in Nazionale con i suoi meriti e le sue qualità. Con dedizione e serietà quindi, si può arrivare in Nazionale e siamo orgogliosi di lui.

Lo Sporting è una realtà Europea e quando ci ha contattati non ci abbiamo pensato più di una volta. In una realtà del genere hai un altro mercato perchè giochi per vincere il campionato portoghese, giochi la Champions e quando lo Sporting prende un giocatore è perchè lo ha seguito, ha un ottimo scouting. Diversi calciatori sono arrivati da una lega inferiore e li hanno portati ad un ottimo livello e quando ci hanno detto che Doumbia avrebbe fatto bene in quel centrocampo ne siamo stati onorati e abbiamo sunto accettato”.