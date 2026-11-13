Napoli contento di Rafa Marin, ma tema rinnovo non è priorità: le ultime

Napoli, rinnovo di Rafa Marin non urgente: Manna ha incontrato l’entourage, ma il discorso è rinviato a data da destinarsi

Il rinnovo di Rafa Marin non è urgente. Il Napoli ha fatto il punto sul futuro del difensore, ma al momento non c’è alcuna fretta di intervenire sul contratto. La società è soddisfatta del suo rendimento e preferisce non forzare i tempi, lasciando che il discorso maturi con calma. Lo fa sapere Fabrizio Romano.

L’incontro con l’entourage

Nei giorni scorsi il direttore sportivo Giovanni Manna ha incontrato l’entourage del giocatore, in un confronto che ha toccato anche il tema del rinnovo. Da quell’incontro non è emersa però alcuna accelerazione. Il Napoli ha scelto di rinviare ogni valutazione, senza fissare scadenze e senza aprire una vera trattativa. Un segnale di serenità, che racconta il rapporto positivo tra le parti e l’assenza di tensioni sul futuro del calciatore.

Rinnovo a data da destinarsi

La linea del club è dunque chiara: il rinnovo di Rafa Marin è un discorso da rinviare a data da destinarsi. Per ora conta ciò che il difensore sta facendo in campo, e il Napoli è contento del suo contributo alla squadra. In un momento complicato per l’ambiente azzurro, con tanti temi di mercato aperti e diversi contratti in bilico, quello di Marin non rientra tra i dossier più caldi. La società preferisce dedicare energie alle priorità immediate, tenendo il difensore tra i punti fermi su cui costruire anche nei prossimi mesi, senza bisogno di decisioni affrettate.