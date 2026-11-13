Tmw su De Bruyne: "20mln per una spesa, mai più operazioni simili"

"Napoli, cosa resta di De Bruyne? Un’operazione non da club: 15-20 milioni netti per un fine carriera. Troppi giocatori vivono il Napoli come un peso"

Cosa resta oggi di De Bruyne a Napoli? Poco, veramente poco. È la domanda da cui parte l’analisi di Tmw, che arriva a una conclusione netta: l’operazione che ha portato il belga in azzurro è esattamente il tipo di affare che il Napoli non dovrebbe fare, scrive Raimondo De Magistris. Un’operazione che, nella storia recente del club, De Laurentiis ha compiuto di rado.

Un investimento fuori dalla logica del club

Come sostiene l’autore dell’analisi, nel passaggio tra De Bruyne e Lukaku il presidente avrebbe forse perso il bandolo della matassa, smarrendo la reale dimensione di un club che non può prescindere dagli investimenti e dalle buone cessioni. Il Napoli ha speso tra i 15 e i 20 milioni di euro netti per un giocatore che, già in partenza, si sapeva sarebbe stato soltanto una spesa. Una scelta che mal si concilia con il modello su cui la società ha costruito i propri successi.

Un fine carriera vissuto come un passo indietro

Ma più della cifra, pesa l’atteggiamento. Il Napoli ha accolto un calciatore che ha vissuto l’esperienza partenopea come un fine carriera, come un passo indietro. Quando è in giornata, De Bruyne fa la differenza, ma poi sparisce nelle difficoltà di una squadra che oggi fatica a essere gruppo. Anche perché, in rosa, ci sono troppi giocatori che, proprio come lui, vivono il Napoli come un peso più che come un’opportunità.