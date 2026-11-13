Napoli su Zabi e Tati, dalla Francia: "Uno non parte e l'altro non è pronto"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Bruno Satin, agente sportivo ed esperto di calcio francese: “Patrick Zabi? Non c’è possibilità di prenderlo perchè è appena arrivato. E’ un ragazzo che è molto alto, ha un fisico particolare, ma ha delle doti tecniche particolari e straordinarie. E’ un giocatore diverso, ma il Paris FC che ha leggi economiche importanti, lo ha appena comprato per 25 milioni e lo porterà ad essere importante per la squadra.

Tylel Tati è un centrale mancino, ha giocato tanto l’anno scorso. Troppo e non era pronto. Quest’anno invece Tati non sta giocando con la stessa continuità, non è più un titolare fisso, ma il club di appartenenza ha rifiutato 25 o 30 milioni dal Chelsea per lui, forse è stato il giocatore ad aver rifiutato. Ma, nè lui nè Zabi sono giocatori da Napoli perchè non sono pronti per giocare subito. Non sono giocatori che arrivano e prendono il posto ai titolari".