Anguissa finito nel mirino dei club turchi, ma non è convinto: la situazione

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Secondo quanto riportato da Il Mattino, la prima cessione importante dell'estate del Napoli potrebbe riguardare il centrocampo

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la prima cessione importante dell'estate del Napoli potrebbe riguardare il centrocampo. Il principale candidato a lasciare gli azzurri sarebbe infatti Frank Anguissa, il cui percorso in maglia partenopea sembrerebbe ormai vicino alla conclusione. Il quotidiano spiega che il centrocampista camerunense è finito nel mirino del calcio turco. Galatasaray e Besiktas avrebbero già mosso i primi passi attraverso alcuni intermediari, presentando una proposta agli agenti del giocatore.

Anguissa, futuro in bilico: spera nella Premier

Tuttavia, Anguissa non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Come sottolinea Il Mattino, "ovviamente il centrocampista tentenna sperando nell'offerta della Premier", campionato che rappresenterebbe la destinazione preferita del giocatore. In caso di addio del camerunense, il Napoli avrebbe già individuato il possibile sostituto. Secondo il quotidiano, il nome in cima alla lista è quello di Richard Rios, centrocampista del Benfica, anche se l'operazione non dovrebbe entrare nel vivo nell'immediato. Il Mattino evidenzia infatti che la trattativa per il colombiano difficilmente decollerà prima del mese di agosto, quando il mercato potrebbe entrare nella sua fase più calda.