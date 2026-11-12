Anguissa via a gennaio? Spunta un club italiano: possibile indennizzo economico

Calciomercato Napoli, Zambo Anguissa in scadenza a giugno e lontano dal rinnovo. L'Atalanta è interessata e potrebbe anticipare il suo arrivo.

Il futuro di Frank Zambo Anguissa sembra sempre più lontano dal Napoli. Il centrocampista camerunese ha il contratto in scadenza a giugno e, al momento, non sembrano esserci margini per arrivare a un accordo sul rinnovo. Una situazione che potrebbe spingere la società azzurra a valutare una cessione già durante il mercato di gennaio, evitando così di perdere il calciatore a parametro zero al termine della stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe soprattutto l'Atalanta, interessata a rinforzare il centrocampo.

Anguissa-Atalanta, possibile addio anticipato al Napoli: lo scenario

A fare il punto è l'edizione odierna de Il Mattino, che scrive: "Cosi come Anguissa: è in scadenza, a giugno va via a parametro zero. L'Atalanta lo aspetta a braccia aperte, dovesse spuntare un indennizzo per anticipare la partenza, non è escluso che possa essere presa in considerazione". Il club bergamasco, dunque, potrebbe provare ad anticipare l'arrivo del camerunese rispetto alla naturale scadenza contrattuale. Per il Napoli si aprirebbe così la possibilità di incassare una cifra dalla sua partenza, anziché perderlo gratuitamente in estate. Una decisione che dipenderà anche dalle valutazioni di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna.