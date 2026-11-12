Napoli su Ovando, ma c'è anche l'Inter: chi è il baby talento già nel mirino dell'Argentina

Calciomercato Napoli, gli azzurri seguono Ignacio Ovando del Rosario Central. Sul giovane difensore argentino classe 2007 c'è anche l'interesse dell'Inter.

Il Napoli potrebbe inserirsi nella corsa a uno dei giovani difensori più interessanti del panorama sudamericano. Si tratta di Ignacio Ovando, centrale argentino classe 2007 di proprietà del Rosario Central, finito nel mirino dell'Inter in vista della prossima stagione. Il diciannovenne, alto 1,82 metri, si distingue per temperamento e personalità e può essere impiegato in entrambe le posizioni di braccetto in una difesa a tre. La sua valutazione si aggirerebbe già tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Napoli e Inter su Ovando: i numeri del talento seguito anche dall'Argentina

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il difensore sarebbe uno dei profili monitorati da Dario Baccin per rinforzare la retroguardia nerazzurra, ma anche il Napoli potrebbe seguire con attenzione la sua crescita. Prodotto del vivaio del Rosario Central, Ovando ha collezionato 41 presenze, quattro gol e due assist nell'ultima stagione, trovando due reti anche in Copa Libertadores. Prestazioni che avrebbero attirato l'attenzione del commissario tecnico argentino Lionel Scaloni. Il suo futuro potrebbe dunque essere in Serie A, con Napoli e Inter tra le possibili pretendenti.