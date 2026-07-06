Sirene turche per Lukaku: questa la cifra richiesta dal Napoli per Big Rom

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L'attaccante belga continua ad avere estimatori in Turchia, con Fenerbahçe e Besiktas che avrebbero manifestato interesse per il centravanti.

Arrivano importanti aggiornamenti di mercato da Nicolò Schira. L'esperto di calciomercato, attraverso un post pubblicato su X, ha fatto il punto sia sul futuro di Antonio Vergara che su quello di Romelu Lukaku. Per quanto riguarda il giovane talento azzurro, il Napoli sarebbe ormai a un passo dal definire il rinnovo del contratto. "Il prolungamento del contratto di Antonio Vergara con il Napoli è all'ultimo stadio. Firmerà nei prossimi giorni un contratto a lungo termine fino al 2034 con un importante aumento di stipendio."

Vergara verso il rinnovo fino al 2034. Novità anche sul futuro di Lukaku

Secondo Schira, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di puntare con decisione sul centrocampista, respingendo anche offerte molto importanti arrivate nelle ultime settimane. "Il Napoli ha rifiutato diverse offerte (circa 30 milioni di euro) per trattenerlo." L'esperto di mercato si è poi soffermato anche sulla situazione di Romelu Lukaku. L'attaccante belga continua ad avere estimatori in Turchia, con Fenerbahçe e Besiktas che avrebbero manifestato interesse per il centravanti.

"Fenerbahçe e Besiktas hanno mostrato interesse per Romelu Lukaku. Il Napoli chiede 10 milioni di euro per vendere l'attaccante. Il contratto di Big Rom (8 milioni di euro a stagione) scade nel giugno 2027." si legge su X.