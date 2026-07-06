Il Napoli deve sfoltire la rosa, Il Mattino: anche Neres in lista di sbarco

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Il Napoli deve prima vendere per acquistare: Allegri valuterà diversi giocatori prima delle decisioni definitive. Neres, Lang e Lucca in bilico.

Il mercato del Napoli partirà soprattutto dalle cessioni. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha tracciato una linea chiara: ogni nuovo innesto dovrà essere preceduto da un'uscita. La rosa è numerosa e lo spazio di manovra ridotto, ma prima di prendere decisioni definitive sarà importante il confronto con Massimiliano Allegri.

Neres, Lang e Lucca sotto osservazione

Stando a quanto riferito da Il Mattino, tra i calciatori con il futuro da chiarire ci sono anche David Neres e Noa Lang, considerati possibili partenti in caso di offerte. In lista di sbarco resta anche Lorenzo Lucca, che però avrà almeno l'occasione di mettersi in mostra con Allegri durante il ritiro prima della decisione finale.