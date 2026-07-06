Il Napoli non vuol fare sconti per Anguissa: questa la richiesta del club

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Il Napoli sarebbe disposto a valutare una proposta compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, eventualmente arricchita da bonus.

Il futuro di Frank Anguissa resta uno dei temi più caldi del mercato del Napoli. Il centrocampista camerunense, protagonista negli ultimi anni dei successi azzurri, continua ad avere estimatori all'estero e nelle prossime settimane potrebbe arrivare un'offerta concreta dalla Turchia. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il Besiktas avrebbe messo nel mirino l'ex Fulham.

Napoli, Anguissa può partire: il Besiktas ci prova, ma Allegri fissa una condizione

Il Napoli sarebbe disposto a valutare una proposta compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, eventualmente arricchita da bonus. Il quotidiano, però, sottolinea come Massimiliano Allegri abbia già dettato la linea da seguire per il centrocampo."Allegri è stato chiaro: rinunciare a uno tra Zambo e Lobotka si può immaginare, a patto di sostituire poi la partenza eccellente con un colpo che sia utile".