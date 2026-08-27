Ultim'ora Atubolu, niente Napoli! Portiere alle visite con un altro club: affare da 13mln

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Noah Atubolu è a un passo dall'Eintracht Francoforte. Il portiere, seguito in passato anche dal Napoli, sta svolgendo le visite mediche.

Si avvicina una nuova avventura per Noah Atubolu, portiere che in queste ore è stato riaccostato anche al Napoli. Il classe 2002 è ormai a un passo dal trasferimento dal Friburgo all'Eintracht Francoforte e, secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland, sta svolgendo le visite mediche propedeutiche alla firma. Una pista che si chiude dunque definitivamente per gli azzurri, impegnati in altre valutazioni per il reparto dei portieri.

Atubolu-Eintracht, operazione da circa 13 milioni

L'operazione tra Friburgo ed Eintracht Francoforte dovrebbe essere definita attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 13 milioni di euro. L'ultimo passaggio prima della firma è rappresentato proprio dai controlli medici attualmente in corso. Se non emergeranno problemi, Atubolu potrà quindi iniziare la sua nuova esperienza. Il Napoli lo aveva valutato in precedenza, ma adesso il club azzurro sta seguendo altre soluzioni per la porta, con il futuro di Milinkovic-Savic ancora da definire.