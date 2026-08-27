Ultim'ora Calciomercato Napoli, Prisco verso il prestito in Serie C

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Vincenzo Prisco può lasciare il Napoli in prestito: c'è un club di Serie C per permettere al giovane centrocampista di trovare maggiore spazio

Vincenzo Prisco può lasciare il Napoli in prestito. Il giovane playmaker, classe 2008, cresciuto nel vivaio degli azzurri, si è messo in mostra durante il ritiro estivo guidato da Massimiliano Allegri, ma è probabile che possa partire alla ricerca di maggiore minutaggio essendo "chiuso" da Billy Gilmour e Stanislav Lobotka nel ruolo. Stando a quanto riportato da Gianluigi Longari, giornalista Sportitalia, per Prisco avanza la pista Bari a titolo temporaneo. Il talento azzurro potrebbe quindi andare a giocare in Serie C.

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