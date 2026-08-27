Ultim'ora Zeballos, niente Napoli? Sky: spunta un altro club di Serie A

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Exequiel Zeballos è uno dei profili nella lista del Napoli per rinforzare l’attacco. L’argentino ha dato piena disponibilità al trasferimento e c’è già un accordo sui termini del contratto: è da diverse settimane però che l'operazione stenta a decollare. Il club azzurro, infatti, ha il solito problema delle cessioni: senza l'uscita di Noa Lang a titolo definitivo non potrà arrivare un altro esterno.

Zeballos, spunta un altro club di Serie A

Così, il Napoli rischia di farsi soffiare Zeballos, che è in scadenza di contratto con il Boca Juniors e aspetta solo il via libera degli azzurri. La lunga attesa potrebbe spingere il giocatore a valutare altre offerte: stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky Sport, nelle ultime ore si è presentata anche l'ipotesi Parma. Il club ducale sta sondando la fattibilità dell'operazione.