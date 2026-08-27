Ultim'ora Sorpresa Cheddira: è fatta per la cessione definitiva in Serie B! Cifre e dettagli

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Walid Cheddira lascia il Napoli ma, a sorpresa, non resterà in Serie A. Fatta per il trasferimento dell'attaccante all'Avellino.

Svolta a sorpresa per il futuro di Walid Cheddira. Dopo essere stato seguito da diverse società di Serie A nelle ultime settimane, l'attaccante del Napoli proseguirà la propria carriera in Serie B. Secondo quanto riferito da Sky Sport, è infatti fatta per il suo trasferimento all'Avellino. Il giocatore resterà dunque in Campania, ma cambierà maglia trasferendosi alla corte dei Lupi a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro. L'operazione è stata definita e per completare il passaggio restano soltanto gli ultimi passaggi formali.

Cheddira-Avellino, operazione a sorpresa

Il futuro di Cheddira sembrava destinato nuovamente alla Serie A, considerando gli interessamenti ricevuti da Lecce, Sassuolo e Monza. Negli ultimi giorni soprattutto i neroverdi avevano provato ad accelerare, ma l'Avellino ha effettuato il sorpasso decisivo arrivando alla chiusura con il Napoli. Per l'attaccante sono adesso previste visite mediche e firma sul contratto, gli ultimi step prima dell'inizio della nuova avventura. Un'altra uscita, intanto, si sblocca per Giovanni Manna negli ultimi giorni della sessione estiva.