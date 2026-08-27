Ultim'ora Clamoroso Fiorentina: trattativa avanzata col Man United per Zirkzee! Le cifre

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Joshua Zirkzee si avvicina al ritorno in Serie A. Secondo Fabrizio Romano, la Fiorentina ha presentato un'offerta ufficiale al Manchester United.

Joshua Zirkzee può tornare in Serie A, ma non con la maglia del Napoli. La Fiorentina ha infatti accelerato con decisione per l'attaccante del Manchester United, entrando in una fase avanzata della trattativa. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club viola ha già presentato un'offerta ufficiale agli inglesi: sul tavolo ci sono 5 milioni di euro per il prestito, con una clausola per l'acquisto inserita nell'operazione. I contatti proseguono sia con lo United sia con l'entourage del giocatore.

Zirkzee-Fiorentina, il Napoli lo aveva sondato

L'affare viene definito ancora "in piedi", con la Fiorentina che prova dunque a riportare in Italia l'ex attaccante del Bologna. Una situazione interessante anche in chiave Napoli: nei giorni scorsi era stato rivelato un precedente sondaggio esplorativo degli azzurri per Zirkzee, senza però successivi approfondimenti. La dirigenza partenopea ha poi concentrato le proprie attenzioni su altri profili per completare l'attacco. La Fiorentina, invece, ha deciso di accelerare e adesso tratta concretamente con il Manchester United.