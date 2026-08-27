Licina, la Juve propone il prestito ma lui non è convinto: il Napoli resta vigile

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Il Napoli monitora Adin Licina, talento classe 2007 della Juventus in cerca di spazio in Serie A. Manna potrebbe tentare l’affondo a fine mercato

Il futuro di Adin Licina potrebbe essere lontano dalla Juventus. Secondo Tuttosport, l’esterno offensivo classe 2007 vorrebbe lasciare la Next Gen e la Serie C per confrontarsi con un livello più alto, dando priorità a una soluzione in Serie A. Luciano Spalletti ne apprezza le qualità tecniche e la personalità, ma non può garantirgli un impiego significativo in prima squadra. Per questo i bianconeri avevano valutato un prestito, ricevendo anche l’interesse dell’Avellino, ipotesi che il calciatore avrebbe momentaneamente accantonato in attesa di un’occasione nella massima categoria.

Licina, il Napoli monitora la situazione

Alla finestra c'è il Napoli, con il direttore sportivo Giovanni Manna che apprezza fortemente il calciatore. Il club azzurro potrebbe tentare l’affondo negli ultimi giorni di mercato approfittando dell’attuale fase di stallo. Al momento, però, il non c'è ancora un’offerta ufficiale. La Juventus continua a credere nel talento tedesco - aggiunge il quotidiano - non vorrebbe perderlo: la scelta definitiva dipenderà quindi dal progetto ritenuto più adatto alla sua crescita