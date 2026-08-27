Il Napoli sta facendo un mercato senza budget: "Manna sta sudando 7 camicie"

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Il mercato in entrata del Napoli resta condizionato dalle cessioni. Dopo Favasuli e Badiashile, Manna vorrebbe completare la rosa di Allegri.

Il Napoli vuole ancora intervenire sul mercato per completare la rosa di Massimiliano Allegri, ma prima sarà necessario sbloccare alcune cessioni. Dopo gli arrivi di Favasuli e Badiashile, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per trovare nuove soluzioni, soprattutto nel reparto offensivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, in questo momento il margine economico è praticamente inesistente: gli investimenti effettuati nelle ultime stagioni impongono al club di incassare prima di poter tornare concretamente sul mercato.

Manna senza budget: sta sudando sette camicie

"Al resto deve pensarci Giovanni Manna, che sta sudando una settantina di camicie senza avere seriamente un euro di budget per intervenire", scrive La Gazzetta dello Sport. Il problema riguarda soprattutto le uscite: "Per farlo, lo dice il bilancio e lo suggeriscono le spese generose delle ultime stagioni, bisognerà vendere". Situazione complicata anche dalle volontà di Lorenzo Lucca e Noa Lang: il primo vorrebbe continuare a lavorare con Allegri a Castel Volturno, mentre l'olandese vuole dimostrare di valere i 28 milioni investiti dal Napoli un anno fa. "Ma intanto qualcosa dovrà succedere", conclude il quotidiano.