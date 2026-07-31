Badiashile-Napoli, Romano: "Il Chelsea lo ha appena messo sul mercato"

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Napoli, occhi su Badiashile: il Chelsea apre alla cessione del difensore

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto attraverso il proprio canale YouTube sulla situazione di Benoit Badiashile, difensore del Chelsea finito nel mirino del Napoli. Secondo quanto riferito, il club inglese avrebbe comunicato al giocatore e al suo agente la volontà di non puntare su di lui per il futuro, inserendolo ufficialmente nella lista dei possibili partenti. Il centrale francese sarebbe quindi sul mercato e il Chelsea sarebbe pronto a valutare offerte per la sua cessione.

Badiashile tra gli obiettivi del Napoli: valutazioni in corso

Il difensore rappresenterebbe uno dei profili seguiti dalla società azzurra per rinforzare il reparto arretrato. Romano ha spiegato che Badiashile è in una posizione alta nella lista del Napoli, anche se non sarebbe l’unico nome valutato dal club. La decisione finale spetterà a Giovanni Manna e Massimiliano Allegri, chiamati a scegliere il rinforzo più adatto per la difesa. La situazione resta da monitorare, con il mese di agosto che si preannuncia particolarmente intenso per il mercato del Napoli.