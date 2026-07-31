Fiorentina fredda su Lang, Romano: "Era stato solo proposto"

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Ultime calciomercato Napoli, Fabrizio Romano fa il punto sul futuro di Noa Lang

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha analizzato sul proprio canale YouTube la situazione delle cessioni in casa Napoli, soffermandosi in particolare sull’ipotesi di un trasferimento di Noa Lang alla Fiorentina. Secondo quanto riferito, il club viola sta valutando diverse operazioni per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto sugli esterni, considerati elementi fondamentali per aumentare la qualità della rosa. La pista che porta all’attaccante olandese, però, al momento non sarebbe una priorità assoluta per la società toscana.

Lang-Fiorentina, scenario aperto ma senza accelerazioni

Romano ha spiegato che il nome di Lang sarebbe stato proposto alla Fiorentina e non sarebbe nato da una precisa richiesta del club viola. L’esterno, rientrato dal prestito al Galatasaray, resta una situazione da monitorare fino alla chiusura del mercato: il giocatore vorrebbe continuare la sua esperienza a Napoli, ma bisognerà valutare le scelte di Massimiliano Allegri e gli eventuali nuovi scenari. La trattativa, dunque, resta possibile ma senza sviluppi concreti nell’immediato, con la Fiorentina impegnata anche su altri obiettivi per completare il proprio attacco.