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Concorrenza per Favasuli? Il Napoli resta in pole: accordo di massima col giocatore
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Il Napoli resta in pole per Costantino Favasuli, terzino classe 2004 del Catanzaro: accordo di massima per un contratto fino al 2031
Nonostante le ultime voci di mercato e il sondaggio effettuato dalla Juventus, il Napoli resta in pole position per ingaggiare Costantino Favasuli, terzino destro classe 2004 di proprietà del Catanzaro (qui le parole del suo procuratore). Il club partenopeo continua a essere in vantaggio nella corsa al giovane esterno, considerato un profilo interessante per il futuro.
Accordo di massima con il Napoli
Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira, Favasuli avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il Napoli per un contratto fino al 2031, con un'opzione per prolungare l'intesa fino al 2032. L'interesse della Juventus non cambia, dunque, gli equilibri attuali: gli azzurri restano la destinazione più probabile per il terzino del Catanzaro.
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