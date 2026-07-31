Ricordate Yeremay? Dalla Spagna tornano ad accostarlo al Napoli

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Napoli, nuova offensiva per Yeremay Hernandez: il Deportivo valuta l’offerta

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Napoli sarebbe tornato sulle tracce di Yeremay Hernandez, esterno offensivo del Deportivo La Coruña. Il talento spagnolo, considerato uno dei profili più interessanti del club iberico, sarebbe nuovamente finito tra gli obiettivi della società azzurra, pronta a valutare un possibile investimento per rinforzare il reparto offensivo.

Il Deportivo chiede un giocatore nell’operazione

Stando alle informazioni emerse, il Napoli avrebbe presentato un’offerta importante per il calciatore, ma il Deportivo La Coruña avrebbe avanzato una richiesta precisa: l’inserimento nell’affare di un giocatore di alto livello come parte della trattativa. Il club spagnolo starebbe analizzando con attenzione la proposta ricevuta prima di assumere una decisione definitiva. La situazione resta dunque in evoluzione, con le parti al lavoro per trovare eventualmente un’intesa che possa soddisfare entrambe le società.