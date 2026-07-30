Calciomercato Napoli, Gutierrez in cima alla lista del Leverkusen: la richiesta di ADL
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Il Bayer Leverkusen guarda in casa Napoli per sostituire Alejandro Grimaldo. Tra i principali candidati c'è Miguel Gutierrez
Il Bayer Leverkusen è alla ricerca di un nuovo terzino dopo la partenza di Alejandro Grimaldo e tra i profili finiti nel mirino del club tedesco c'è anche Miguel Gutierrez. L'esterno spagnolo del Napoli - riferisce Sportmediaset - rappresenta una delle opzioni più gradite per rinforzare la corsia sinistra in vista della prossima stagione.
Il Leverkusen valuta l'affondo: il Napoli chiede 20-25 milioni
Il Napoli non considera incedibile il giocatore, ma è disposto a trattare soltanto davanti a un'offerta ritenuta congrua. La valutazione del cartellino dell’ex Girona si aggira infatti tra i 20 e i 25 milioni di euro. Nelle prossime ore il Bayer Leverkusen analizzerà la fattibilità economica dell'operazione per decidere se avviare una trattativa concreta con il club azzurro.
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