Calciomercato Napoli, Gutierrez in cima alla lista del Leverkusen: la richiesta di ADL

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Ieri alle 23:00Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone
Il Bayer Leverkusen guarda in casa Napoli per sostituire Alejandro Grimaldo. Tra i principali candidati c'è Miguel Gutierrez

Il Bayer Leverkusen è alla ricerca di un nuovo terzino dopo la partenza di Alejandro Grimaldo e tra i profili finiti nel mirino del club tedesco c'è anche Miguel Gutierrez. L'esterno spagnolo del Napoli - riferisce Sportmediaset - rappresenta una delle opzioni più gradite per rinforzare la corsia sinistra in vista della prossima stagione.

Il Leverkusen valuta l'affondo: il Napoli chiede 20-25 milioni

Il Napoli non considera incedibile il giocatore, ma è disposto a trattare soltanto davanti a un'offerta ritenuta congrua. La valutazione del cartellino dell’ex Girona si aggira infatti tra i 20 e i 25 milioni di euro. Nelle prossime ore il Bayer Leverkusen analizzerà la fattibilità economica dell'operazione per decidere se avviare una trattativa concreta con il club azzurro.