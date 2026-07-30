Vicario-Napoli? De Zerbi apre all’addio: “Rispetto la volontà dei giocatori"

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Roberto De Zerbi conferma che Romero e Vicario hanno espresso il desiderio di lasciare il Tottenham. Le parole del tecnico degli Spurs

Il futuro di Guglielmo Vicario e Cristian Romero continua a tenere banco in casa Tottenham. Entrambi i giocatori sono in uscita dal club londinese e potrebbero fare ritorno in Serie A. Una situazione che interessa da vicino anche il Napoli, che segue da tempo il portiere della Nazionale italiana come possibile rinforzo tra i pali.

De Zerbi: "Aiutatemi a rimanere a galla, poi vi aiuterò ad andarvene"

Intervistato da Football London, Roberto De Zerbi ha confermato di aver accolto la volontà dei due calciatori di lasciare gli Spurs: "Mi hanno detto qual era la loro idea. Io ho detto: 'Sì, aiutatemi a rimanere a galla, e poi vi aiuterò ad andarvene. Se non mi aiutate a rimanere a galla, rimarrete sott'acqua con me!’”.

Il tecnico italiano ha poi speso parole di grande stima nei confronti di Romero, ribadendo però la propria linea anche sul difensore argentino e su Vicario: "Come giocatore Romero è uno dei migliori difensori centrali al mondo, ma alla fine ho detto che voglio rispettare la volontà dei giocatori." Infine ha aggiunto: "Dopo la semifinale (del Mondiale) ci siamo scambiati un messaggio, ma non l'ho mai chiamato per convincerlo a restare. Ho rispettato la sua decisione. Come per Vicario, come per ogni giocatore”.