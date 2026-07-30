Calciomercato Napoli, Gatti in uscita dalla Juve: è un pupillo di Allegri e verrebbe volentieri

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La Juventus continua a muoversi sul mercato tra nuovi arrivi e possibili cessioni. Tra i giocatori che potrebbero salutare c'è Federico Gatti

La Juventus vive giorni intensi sul fronte mercato. Dopo aver chiuso per Kerim Alajbegovic e Randal Kolo Muani, il club bianconero è al lavoro anche sul fronte delle uscite per riequilibrare la rosa. Alla Continassa diversi giocatori sono infatti considerati in bilico e potrebbero lasciare Torino nelle prossime settimane.

Allegri pensa a Gatti per sostituire Buongiorno

Tra i profili in uscita c'è anche Federico Gatti. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il difensore è uno dei nomi seguiti con maggiore attenzione dal Napoli, dove Massimiliano Allegri lo riabbraccerebbe volentieri dopo l'esperienza condivisa alla Juventus. Il tecnico toscano considera il centrale un rinforzo ideale per sopperire all'assenza di Alessandro Buongiorno, costretto ai box per infortunio. Dal canto suo, Gatti vedrebbe di buon occhio un cambio di squadra e sarebbe disposto a raggiungere il suo ex allenatore in azzurro, qualora la trattativa tra Napoli e Juventus dovesse entrare nel vivo.