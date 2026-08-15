Ultim'ora Badiashile-Napoli, Sky: si continua a trattare, spunta la data per chiudere

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Calciomercato Napoli, proseguono i colloqui fitti con il Chelsea per chiudere l'affare Benoit Badiashile: ecco quando può arrivare l'ok di ADL

Benoit Badiashile è il profilo individuato dal Napoli per rinforzare la difesa dopo gli infortuni di Luca Marianucci e, soprattutto, Alessandro Buongiorno, quest'ultimo sarà fermo ai box per diversi mesi. Da settimane sono aperti i colloqui con il Chelsea e ora la trattativa è entrata nella fase finale: sono stati definiti la maggior parte dei dettagli e manca soltanto l'ultimo ok di Aurelio De Laurentiis su una richiesta aggiuntiva dei Blues. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky Sport, l'affare potrebbe chiudersi definitivamente nella giornata di domani, domenica 16 agosto.

Badiashile-Napoli, i dettagli

L'operazione è stata impostata per un valore potenziale di 31 milioni di euro: 3 milioni per il prestito oneroso, uno di bonus e 27 per il diritto di riscatto. La formula consentirà al Napoli di valutare anche la tenuta fisica di Badiashile, condizionato da diversi problemi muscolari nelle ultime due stagioni, prima di decidere sull'acquisto definitivo. Le qualità tecniche non sono invece in discussione: centrale mancino, potente e abile anche nell'impostazione, il francese è stato individuato da Allegri come possibile partner di Amir Rrahmani, soprattutto considerando la lunga assenza di Alessandro Buongiorno, atteso al rientro nel 2027.