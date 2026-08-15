Badiashile, Cavani e quella sfida al debutto: l'ex azzurro lo purgò con una tripletta

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Badiashile si prepara alla nuova avventura con il Napoli, ma nella sua carriera c'è già un curioso incrocio azzurro: al debutto in Ligue 1 affrontò Cavani

Il destino di Benoit Badiashile si era già incrociato con quello del Napoli, anche se soltanto indirettamente. Come racconta Il Mattino, il francese entrò nel settore giovanile del Monaco a 15 anni e appena due stagioni più tardi venne promosso in prima squadra da Thierry Henry. Il suo esordio in Ligue 1 arrivò l'11 novembre 2018 contro il PSG e fu particolarmente complicato: il Monaco perse 4-0 e Edinson Cavani, ex centravanti azzurro, realizzò una tripletta.

Badiashile, dal Monaco al Napoli: quanti volti conosciuti

Quella prima esperienza tra i grandi permise a Badiashile di condividere lo spogliatoio con diversi calciatori noti al pubblico italiano. Nel Monaco di quegli anni passarono, tra gli altri, Andrea Raggi, Kamil Glik, Pietro Pellegri e Cesc Fabregas. Ora il difensore è pronto a cominciare un nuovo capitolo della propria carriera con il Napoli, a distanza di quasi otto anni da quel complicato "battesimo" contro il Matador.