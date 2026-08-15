Ufficiale Aguerd, niente Real Sociedad ma aveva superato le visite mediche: il comunicato

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Calciomercato Napoli, Nayef Aguerd resta un possibile obiettivo dopo l'affare saltato con la Real Sociedad: il retroscena con gli spagnoli

Nayef Aguerd è stato un obiettivo concreto del Napoli prima dell'accelerata per Benoit Badiashile. Il calciatore era comunque destinato alla Real Sociedad ma l'affare è poi saltato, seppur non perché non abbia superato le visite mediche, come sembrava invece inizialmente. È stato lo stesso difensore marocchino, tramite un comunicato sui social, a spiegare la situazione: il tecnico degli spagnoli Pellegrino Matarazzo lo avrebbe voluto subito a disposizione, ma Aguerd sta ancora recuperando da un infortunio all'inguine.

Aguerd, niente Real Sociedad: il calciatore fa chiarezza

"Le mie visite mediche si sono svolte perfettamente e sono state validate da entrambi i club. Non c’era quindi alcun problema medico", specifica Aguerd in una nota stampa diffusa sui suoi canali social. "L’unica questione riguardava il protocollo di ripresa progressiva, necessario per permettermi di ritrovare tutte le mie capacità nelle migliori condizioni, mentre il mister desiderava poter contare su di me immediatamente. Rispetto totalmente la sua posizione. Non si tratta quindi né di un capriccio né di una mancanza di rispetto verso la Real Sociedad o chiunque altro. È semplicemente una decisione responsabile per preservare il mio fisico e poter disputare la stagione piena che tutti si augurano. Sono consapevole della situazione economica dell’OM e so che, nel calcio, possono ancora succedere molte cose prima della fine del mercato. Ma finché indosserò questa maglia, darò tutto e mi batterò per il club, i miei compagni e i tifosi".