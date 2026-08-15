Badiashile-Napoli, non è ancora fatta: manca l'ultimo ok di ADL, il motivo

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Sommario: Arrivano voci contrastanti dall'Inghilterra sull'affare Badiashile. La trattativa tra Napoli e Chelsea è frenata per la struttura dei bonus.

Benoit Badiashile sembra ormai a un passo dal Napoli, ma dall'Inghilterra arriva una versione differente sull'operazione. Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, la trattativa si sarebbe momentaneamente arenata nonostante un accordo preliminare raggiunto con il Chelsea.

Badiashile-Napoli, manca l'ultimo ok di De Laurentiis

Il nodo riguarderebbe soprattutto la struttura economica dell'affare e il mancato via libera definitivo del presidente Aurelio De Laurentiis. La formula legata ai bonus non avrebbe convinto De Laurentiis, che non avrebbe ancora autorizzato la chiusura.