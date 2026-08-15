Ultim'ora Dopo il 'no' di Martinelli, il Galatasaray può tornare su Lang. E lui ha già aperto

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Il Galatasaray ha inserito Noa Lang nella propria lista. Il giocatore del Napoli avrebbe già manifestato la propria disponibilità a tornare in Turchia.

Il Galatasaray torna con decisione sulle tracce di Noa Lang. Dopo il mancato accordo per Gabriel Martinelli e mentre proseguono i contatti per Rafael Leão, il club turco avrebbe inserito l'esterno del Napoli al quarto posto nella propria lista di candidati per rinforzare il reparto offensivo. Un altro profilo, il terzo nelle gerarchie, arriverebbe invece dalla Liga. A riportarlo è l'esperto di mercato Yagiz Sabuncoglu.

Noa Lang apre al Galatasaray: il Napoli aspetta un'offerta

Un elemento importante riguarda la volontà di Lang, che conosce già molto bene l'ambiente dopo l'esperienza in prestito della scorsa stagione. L'olandese avrebbe manifestato già all'inizio della settimana il proprio interesse per un ritorno al Galatasaray e sarebbe pronto ad accettare il trasferimento. Resta ora da capire se il club di Istanbul deciderà di affondare concretamente il colpo e trovare un'intesa con il Napoli per il cartellino.