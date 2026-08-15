Calciomercato Napoli, tre club su Lang: ADL punta a fare plusvalenza

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Noa Lang è diventato uno degli uomini mercato del Napoli. Ajax, Galatasaray e Atalanta seguono l'olandese, ma De Laurentiis vuole una cessione definitiva

Dopo la partenza di Miguel Gutierrez, è Noa Lang uno dei principali candidati a lasciare il Napoli. Come scrive Il Roma, sono tre i club interessati all'esterno: Ajax, Galatasaray e Atalanta. L'olandese ha provato durante il precampionato a convincere Massimiliano Allegri, che gli ha concesso spazio per mettersi in mostra, ma le valutazioni del club sembrano ormai indirizzate verso una possibile cessione. Una partenza che permetterebbe anche ad Aurelio De Laurentiis di fare plusvalenza, incassare risorse da reinvestire sul mercato.

Noa Lang, il Napoli non apre al prestito

La posizione del Napoli è chiara: niente nuovo prestito dopo quello al Galatasaray della scorsa stagione. Il club vuole monetizzare il cartellino di Lang, acquistato dal PSV Eindhoven per 28 milioni di euro. Il Galatasaray lo conosce già bene, mentre l'Ajax cerca un sostituto di Mika Godts. Più complicata per ora la pista Atalanta, interessata soltanto a un prestito. Molto dipenderà dunque dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane.