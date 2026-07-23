Retroscena Rao: 11 club di Serie B lo volevano, il Napoli ha scelto il Pisa
Il futuro di Emanuele Rao sarà al Pisa, ma la concorrenza per assicurarsi il giovane talento del Napoli era tutt'altro che trascurabile. A rivelarlo è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che attraverso il proprio profilo X ha svelato il forte interesse riscosso dall'esterno offensivo tra i club di Serie B.
Il Napoli punta sulla crescita di Rao: prestito al Pisa fino al 2027
Secondo quanto riferito sul proprio account X dal giornalista ed esprerto di mercato Nicolò Schira, il Napoli ha ricevuto undici richieste da società di Serie B per il classe 2006, scegliendo però di affidarlo al Pisa. L'operazione è stata definita con la formula del prestito oneroso da un milione di euro, con il giocatore che resterà in Toscana fino a giugno 2027. Una scelta condivisa dal club azzurro, che considera Rao uno dei giovani più promettenti del proprio vivaio e punta a garantirgli continuità e minuti in un contesto competitivo.
#Napoli had received 11 requests from #SerieB’s Clubs for Emanuele #Rao, but has chosen to give the young winger to #Pisa on loan (€1M) until June 2027. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2026
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro