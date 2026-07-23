Retroscena Rao: 11 club di Serie B lo volevano, il Napoli ha scelto il Pisa

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Il Napoli sceglie il Pisa per Rao nonostante undici richieste dalla Serie B.

Il futuro di Emanuele Rao sarà al Pisa, ma la concorrenza per assicurarsi il giovane talento del Napoli era tutt'altro che trascurabile. A rivelarlo è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che attraverso il proprio profilo X ha svelato il forte interesse riscosso dall'esterno offensivo tra i club di Serie B.

Il Napoli punta sulla crescita di Rao: prestito al Pisa fino al 2027

Secondo quanto riferito sul proprio account X dal giornalista ed esprerto di mercato Nicolò Schira, il Napoli ha ricevuto undici richieste da società di Serie B per il classe 2006, scegliendo però di affidarlo al Pisa. L'operazione è stata definita con la formula del prestito oneroso da un milione di euro, con il giocatore che resterà in Toscana fino a giugno 2027. Una scelta condivisa dal club azzurro, che considera Rao uno dei giovani più promettenti del proprio vivaio e punta a garantirgli continuità e minuti in un contesto competitivo.