Fiorentina- Dodo, previsto incontro decisivo: senza rinnovo, occhio al Napoli

Dodo resta in bilico alla Fiorentina, con il contratto in scadenza a giugno. Senza accordo il Napoli potrebbe tornare alla carica già a gennaio.

Il futuro di Dodo è arrivato a un punto di svolta. Il brasiliano ha il contratto in scadenza con la Fiorentina al termine della stagione e nelle prossime settimane la società viola dovrebbe incontrare il suo agente per valutare un possibile rinnovo ponte. L’appuntamento potrebbe essere fissato durante la prossima sosta di novembre, quando il club farà il punto sulla situazione del terzino. Dodo, dopo essere stato al centro di diverse trattative durante l’estate, è rimasto a Firenze ma ha perso posizioni nelle gerarchie, con Jimenez e Joao Mario davanti a lui.

Dodo, gennaio può cambiare tutto: il Napoli resta alla finestra

La situazione contrattuale rende particolarmente delicato anche il prossimo mercato invernale. In assenza di un accordo per il prolungamento, la Fiorentina potrebbe valutare la cessione di Dodo già a gennaio, evitando così di arrivare a giugno con il rischio di perderlo a parametro zero. Secondo la Repubblica, in questo scenario potrebbe tornare a farsi avanti il Napoli, già interessato al brasiliano in passato, insieme ad alcuni club esteri. Gli azzurri potrebbero quindi monitorare l’evoluzione della situazione nelle prossime settimane, in attesa di capire se il futuro di Dodo sarà ancora a Firenze.