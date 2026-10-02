Rimpianto Gutierrez, il Real Madrid lo rivuole: valore del cartellino già raddoppiato

Gutierrez brilla al Leverkusen: Real Madrid, Manchester United, Milan e Juventus lo seguono. I tedeschi chiedono almeno 50-60 milioni.

L’ottimo avvio di stagione di Miguel Gutierrez con il Bayer Leverkusen non sta passando inosservato. Secondo quanto riportato dal portale tedesco Fussball-News, il terzino spagnolo ceduto in estate dal Napoli per circa 26 milioni di euro sarebbe finito sotto osservazione di Real Madrid, Manchester United, Milan e Juventus. Al momento, tuttavia, non sarebbero arrivate offerte ufficiali né sarebbero in corso trattative: i quattro club starebbero seguendo il giocatore attraverso scouting e analisi dei dati. fussball-news.de

Gutierrez, il Real Madrid pensa al ritorno: il Leverkusen chiede 50-60 milioni

Particolarmente significativo l’interesse del Real Madrid, club nel quale Gutierrez è cresciuto calcisticamente prima di lasciare la Spagna. I Blancos starebbero seguendo attentamente la sua crescita in Bundesliga e nelle competizioni internazionali, valutando così un possibile ritorno del prodotto del proprio settore giovanile. Anche Manchester United, Milan e Juventus avrebbero inserito il 25enne tra i profili da monitorare. Il Bayer Leverkusen, però, non avrebbe alcuna intenzione di privarsene dopo pochi mesi. Gutierrez è legato al club tedesco fino al 30 giugno 2031 e, secondo la stessa fonte tedesca, soltanto una proposta nell’ordine dei 50-60 milioni di euro potrebbe convincere il Bayer ad aprire una trattativa. Una valutazione praticamente doppia rispetto ai circa 26 milioni investiti in estate per acquistarlo dal Napoli. f