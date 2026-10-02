Napoli su Dodo che è in scadenza: vecchio obiettivo di nuovo nel mirino

Calciomercato Napoli, le ultime su un possibile rinforzo a gennaio

Il futuro di Dodò alla Fiorentina resta ancora da definire. L'esterno brasiliano è legato al club viola da un contratto valido fino al 30 giugno 2027, ma al momento non è stato ancora fissato un incontro per discutere dell'eventuale rinnovo. Secondo quanto riportato da TMW, il confronto è stato rinviato ma non accantonato. I rapporti tra la Fiorentina e l'agente del giocatore, Bertolucci, restano buoni e le parti, prima dell'apertura del mercato, avevano concordato di cercare una soluzione nel caso in cui Dodò fosse rimasto a Firenze.

Dodò, rinnovo o addio a gennaio: c'è anche il Napoli

L'ipotesi principale è quella di trovare un'intesa per prolungare il contratto e rimandare alla prossima estate le valutazioni sul futuro del brasiliano. Un nuovo incontro potrebbe andare in scena durante la sosta di novembre, prima della riapertura del mercato. In assenza di un accordo, invece, la Fiorentina potrebbe prendere in considerazione una cessione già a gennaio. Operazione che, tuttavia, non sarebbe semplice, considerando la scadenza del contratto nel 2027. Tra i club che hanno mostrato interesse ci sarebbe anche il Napoli.