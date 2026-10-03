Gila conferma: “Mi voleva anche il Napoli, ma al Milan non si dice di no"

Mario Gila conferma l'interesse del Napoli e di altre big prima del trasferimento al Milan. Il difensore spagnolo ha spiegato i motivi della sua scelta.

Mario Gila conferma l'interesse del Napoli e dell'Atalanta, oltre a quello dell'Inter, prima della sua scelta di trasferirsi al Milan. Il difensore spagnolo, ex Lazio, ha raccontato il retroscena di mercato dal palco del Teatro Sociale di Trento, dove è intervenuto al Festival dello Sport 2026. Gila ha spiegato di aver ricevuto diverse proposte, ma di aver scelto il club rossonero per la sua storia e per la possibilità di contribuire a riportarlo ai vertici: "Sì, c'erano diverse squadre. Ho scelto il Milan, quando ti chiama una squadra così, con una storia tanto importante, non si può dire di no. Aiutare il Milan a tornare grande è un qualcosa che non trovi da altre parti".

Gila: "Anche l'Inter mi ha cercato, ma ho scelto il Milan"

Il difensore ha poi confermato anche l'interesse dell'Inter, spiegando i motivi che lo hanno convinto ad accettare la proposta rossonera: "Sì". E sul perché della sua scelta ha aggiunto: "Negli ultimi anni il Milan non è stato ad un livello simile ad Inter o Napoli magari. Ma aiutare una squadra a tornare a vincere qualcosa, la soddisfazione è più bella ancora. Una cosa importante per la mia scelta". Gila ha parlato anche del mercato condotto dal Milan, che ha portato in rossonero diversi giocatori importanti: "Sono contento di essere qua, è vero che abbiamo fatto un mercato importante a livello economico. Prendendo giocatori importanti, cerco di aiutare la squadra in ogni momento. Sicuramente è un buon inizio di stagione aver preso questi giocatori per far tornare il Milan. Magari non per quello che è stato nella storia, che è un livello molto importante, ma per crescere sì".