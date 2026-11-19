De Bruyne-PSV, da Eindhoven: “Partita a scacchi con il Napoli! La posizione del belga”

Il PSV continua a seguire Kevin De Bruyne in vista del mercato di gennaio, ma la trattativa con il Napoli si preannuncia complicata.

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli resta da definire e, in vista del mercato di gennaio, resistel'interesse del PSV Eindhoven. Il centrocampista belga è finito nel mirino del club olandese, ma un'eventuale operazione si preannuncia tutt'altro che semplice. Come riferisce il portale olandese ED, tra le due società è in corso una vera e propria partita a scacchi, con diversi aspetti economici da chiarire prima di poter arrivare a un'intesa. Il futuro del numero azzurro resta dunque incerto, mentre non si esclude la possibilità di un suo trasferimento in Olanda.

De Bruyne-PSV, il nodo economico: la posizione del club olandese

A frenare la trattativa sarebbe soprattutto la valutazione del cartellino, fissata a sette milioni di euro, oltre all'ingaggio del centrocampista. Secondo ED, il PSV non sarebbe disposto a investire una cifra simile, anche in considerazione dell'età del giocatore. Un esborso di sette milioni comporterebbe infatti un ammortamento significativo nei prossimi anni, a cui andrebbe aggiunto uno stipendio elevato rispetto ai parametri del club di Eindhoven. Anche la volontà di De Bruyne avrà un peso nella possibile operazione, ma il belga, secondo la ricostruzione del portale olandese, non sembrerebbe intenzionato a forzare la mano per lasciare Napoli. La trattativa resta quindi aperta, ma al momento distante da una soluzione.