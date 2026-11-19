Ultim'ora De Bruyne, il PSV non molla! Pronta nuova offerta al Napoli: il belga ha già detto sì

Il club olandese non molla la presa sul centrocampista azzurro e prepara un nuovo tentativo dopo la prima proposta da 2 milioni di euro respinta dal Napoli.

Il PSV Eindhoven non intende abbandonare la pista che porta a Kevin De Bruyne e prepara una nuova offerta per convincere il Napoli a lasciar partire il centrocampista belga nella finestra di mercato di gennaio. Dopo il primo tentativo, respinto dal club azzurro, la società olandese è pronta a tornare alla carica nei prossimi giorni, confermando il forte interesse per quello che rappresenta il principale obiettivo per rinforzare la squadra.

De Bruyne ha già detto sì al PSV: pronto un contratto biennale

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, De Bruyne avrebbe già dato la propria disponibilità a trasferirsi in Olanda. Per il centrocampista sarebbe pronto un contratto biennale, mentre il PSV sta lavorando a una nuova proposta economica da presentare al Napoli. Il primo tentativo, pari a circa 2 milioni di euro, non è stato ritenuto sufficiente dalla società di De Laurentiis, ma il club olandese è intenzionato a insistere per provare a chiudere l'operazione.