Napoli-Mastantuono? Pronto assalto se lascia la Fiorentina e torna al Real

Il Napoli segue Franco Mastantuono e potrebbe inserirsi nella corsa al talento argentino in caso di ritorno al Real Madrid.

Il Napoli guarda al futuro e monitora con attenzione la situazione di Franco Mastantuono. Il classe 2007 argentino è reduce da una sosta per le nazionali particolarmente positiva, impreziosita dalla doppietta realizzata contro il Costa Rica, e si è ormai ritagliato un ruolo importante nella Fiorentina. Nonostante i soli 19 anni, l'esterno ha dimostrato qualità tecniche e personalità, attirando l'attenzione di diverse società. A Firenze la volontà è quella di trattenerlo anche nella prossima stagione, ma molto dipenderà dalle valutazioni del Real Madrid, proprietario del cartellino. La dirigenza viola, guidata da Fabio Paratici, vorrebbe prolungare il prestito, mentre un'eventuale qualificazione europea potrebbe favorire la permanenza dell'argentino. Al momento, però, il suo futuro resta tutto da definire.

Napoli, Milan e Roma alla finestra: Mastantuono può tornare in Serie A

Qualora il Real Madrid decidesse di riportare Mastantuono in Spagna, potrebbero aprirsi nuovi scenari di mercato, stando a quanto riportato da Tmw. Napoli, Milan e Roma seguono infatti con interesse il giocatore e sarebbero pronte a inserirsi qualora si presentassero le condizioni per riportarlo in Serie A con una nuova maglia. Gli azzurri restano dunque alla finestra, pronti a valutare un possibile affondo. Per la Fiorentina, invece, perdere il talento argentino significherebbe rinunciare a uno dei principali protagonisti della stagione e rischiare di ritrovarselo da avversario con la maglia di una diretta concorrente.