Calciomercato Napoli, duello con la Juventus: chi sono gli obiettivi in comune in attacco

Napoli e Juventus si preparano a sfidarsi sul mercato di gennaio: Gustavo Varela è il primo obiettivo, tra le alternative c'è Joshua Zirkzee.

Il mercato di gennaio potrebbe riservare un nuovo duello tra Napoli e Juventus, accomunate dalla ricerca di un rinforzo in attacco. Gli azzurri hanno intenzione di intervenire sulla rosa a disposizione di Allegri, mentre i bianconeri valutano un nuovo centravanti e non escludono anche un innesto a centrocampo. Come riferisce SportMediaset, il principale obiettivo condiviso è Gustavo Varela, attaccante del Monza che si sta mettendo in luce anche a livello internazionale. A frenare entrambe le società è però la richiesta del club brianzolo, che valuta il giocatore 35 milioni di euro. Sulla trattativa pesa inoltre la concorrenza di alcuni club di Premier League.

Napoli e Juventus valutano Zirkzee: prima le cessioni, poi gli acquisti

Molto dipenderà dalle operazioni in uscita, necessarie per liberare spazio e risorse economiche. Il Napoli, in particolare, valuta le cessioni di Lucca e Giovane. Entrambe le società stanno comunque considerando anche delle alternative: tra queste c'è Joshua Zirkzee, che potrebbe lasciare l'Inghilterra a condizioni vantaggiose, non rientrando nei piani di Pochettino. L'olandese piace a Massara, che aveva già provato a portarlo alla Juventus la scorsa estate, ma anche a Manna, direttore sportivo azzurro. La priorità resta però Varela: soltanto dopo aver verificato la fattibilità dell'operazione i due club prenderanno in considerazione le altre piste.