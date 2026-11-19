Calciomercato Napoli, Zirkzee in lista per gennaio: un aspetto può facilitare l’affare

Il Napoli valuta Joshua Zirkzee tra i possibili obiettivi per il mercato di gennaio: gli ottimi rapporti con i suoi agenti potrebbero agevolare l'affare.

Joshua Zirkzee potrebbe diventare uno dei nomi da seguire in vista del mercato di gennaio. L'attaccante olandese, ormai da oltre un anno, è alla ricerca di maggiore continuità e vorrebbe aumentare il proprio minutaggio, finora piuttosto limitato al Manchester United. Diverse squadre italiane hanno già manifestato interesse nei suoi confronti: in passato ci hanno provato la Roma e la Fiorentina, mentre la Juventus ha continuato a seguirlo anche nelle ultime sessioni di mercato. Adesso anche il Napoli potrebbe inserirsi nella corsa. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, il club azzurro vanta ottimi rapporti con gli agenti del giocatore e, qualora decidesse di intervenire sul mercato per rinforzare l'attacco, Zirkzee potrebbe entrare nella lista dei candidati.

Zirkzee-Napoli, la formula può fare la differenza: resta vigile anche la Juventus

La pista italiana resta dunque da tenere in considerazione, anche se molto dipenderà dalle condizioni economiche dell'operazione. Sulle tracce dell'olandese c'è soprattutto la Juventus, che lo segue da mesi e può contare su un importante canale di conoscenza: il direttore sportivo Ricky Massara aveva già cercato di portarlo al Milan, successivamente alla Roma e ancora in bianconero nella scorsa estate. Se dovessero presentarsi le condizioni giuste, soprattutto sul piano della formula, il ritorno di Zirkzee in Serie A potrebbe diventare una possibilità concreta già a gennaio, con il Napoli pronto a valutare l'opportunità.