Quanto è costato De Bruyne al Napoli in due anni e la cifra che lo avvicinerebbe all'addio

Il Napoli ha respinto una proposta da due milioni del PSV per Kevin De Bruyne. De Laurentiis ne chiede sette, anche grazie a una clausola contrattuale.

Il PSV Eindhoven ha mosso il primo passo ufficiale per acquistare Kevin De Bruyne già a gennaio, ma la risposta del Napoli è stata negativa. La società olandese ha messo sul piatto due milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente da Aurelio De Laurentiis, che per liberare il centrocampista belga ne vorrebbe almeno sette. A rafforzare la posizione negoziale del club azzurro è anche una clausola presente nel contratto del classe '91, che consente alla società di prolungare unilateralmente l'accordo fino al 30 giugno 2028.

Napoli, quanto risparmierebbe il club con la cessione di De Bruyne

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, tra bonus alla firma da 10 milioni e ingaggio da 5,5 milioni netti a stagione, il Napoli si è impegnato per circa 30 milioni di euro complessivi per due anni. Una cessione a gennaio consentirebbe di risparmiare l'ultima tranche del bonus da 2,5 milioni e altri 4-5 milioni di stipendio lordo. Aggiungendo i sette milioni richiesti al PSV, l'operazione avrebbe un beneficio economico complessivo di circa 14-15 milioni. Resta però da considerare la posizione di Massimiliano Allegri, che ritiene De Bruyne una pedina importante per la seconda parte della stagione e non vorrebbe privarsene a cuor leggero.