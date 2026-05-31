Il Napoli molla Khalaili? Prezzo troppo alto: torna di moda un ex Torino

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Il calciatore del Galatasaray, vecchia conoscenza del Torino, rappresenterebbe un profilo più esperto e probabilmente meno oneroso.

Il Napoli continua a cercare rinforzi sulla corsia destra e valuta anche soluzioni alternative ad Anan Khalaili. L'esterno dell'Union Saint-Gilloise resta un profilo seguito dal ds Giovanni Manna, ma le richieste del club belga complicano la trattativa. Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, infatti, "in Belgio non si fanno sconti: se il Napoli vuole Khalaili, dovrà versare oltre 23 milioni di euro".

Torna di moda il nome di Singo

Per questo motivo sarebbe tornato d'attualità il nome di Wilfried Singo, vecchio obiettivo azzurro già seguito ai tempi del Torino. Il calciatore del Galatasaray rappresenterebbe un profilo più esperto e probabilmente meno oneroso, considerando anche gli ottimi rapporti tra il Napoli e il club turco.