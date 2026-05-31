Vergara via? Un club di Serie A è pronto a chiederne il prestito: la situazione

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La Lazio potrebbe valutare un'operazione in prestito qualora il Napoli, insieme al nuovo tecnico Massimiliano Allegri, decidesse di aprire alla partenza

La nuova Lazio di Rino Gattuso inizia a prendere forma e il mercato potrebbe portare il tecnico a guardare anche verso Napoli. Tra i profili valutati dal club biancoceleste c'è infatti Antonio Vergara, talento offensivo classe 2003 cresciuto nel settore giovanile azzurro. Secondo quanto riportato dall'edizione romana di Repubblica, Gattuso sta lavorando su più soluzioni tattiche: dal 4-3-3 al 4-2-3-1, sistema che intriga particolarmente l'allenatore. Proprio per questo serviranno alternative sulla trequarti e Vergara rappresenterebbe un'occasione interessante, soprattutto in un mercato condizionato dall'assenza degli introiti europei.

Se il Napoli apre, c'è la Lazio su Vergara

La Lazio potrebbe valutare un'operazione in prestito qualora il Napoli, insieme al nuovo tecnico Massimiliano Allegri, decidesse di aprire alla partenza temporanea del giocatore. Per Gattuso sarebbe anche un ritorno al passato: conosce bene Vergara dai tempi del Napoli e ne ha seguito la crescita. Il fantasista di Frattaminore, dopo il percorso di maturazione degli ultimi anni, potrebbe essere pronto per misurarsi con continuità in Serie A.