De Bruyne non dà garanzie sul futuro: "Voglio un colloquio! Per me conta il modo di giocare"

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Kevin De Bruyne parla del primo anno al Napoli senza freni: attacco frontale ad Antonio Conte e nessuna garanzia sul futuro in azzurro

Kevin De Bruyne è uscito allo scoperto su tutto quanto accaduto nella sua prima stagione al Napoli. Nell'intervista rilasciata a Nieuwsblad, il belga ha criticato Antonio Conte e non ha dato alcuna garanzia sul suo futuro in azzurro: "Se sono contento che Conte vada via? Per me sì. Se resto io? Ritengo importante avere un confronto sul modo di giocare. Quest'anno ho capito che il modo di giocare è per me molto importante. Deve anche continuare a divertirmi, e purtroppo questo mi è mancato un po'. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio avere un colloquio. L'anno scorso sono state dette certe cose: «Giocheremo in un certo modo, faremo questo e quello», ma poi poco di tutto questo si è concretizzato, e questo chiaramente dispiace".

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