La Juventus può perdere Bremer: per sostituirlo Spalletti pensa a Juan Jesus

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Si tratta di Juan Jesus, avuto dal mister toscano prima alla Roma e poi al Napoli e con l'esperienza in azzurro finita avendo il contratto in scadenza.

Regalare a Spalletti gli innesti giusti e mantenere anche l'equilibrio finanziario: questo è il diktat della Juventus in vista dell'estate che sta per iniziare. Dagli ultimi incontri tra tecnico e dirigenza, è emersa una strategia chiara: cercare di regalare 5/6 innesti per rendere l'organico più competitivo. Acquisti che riguarderanno ogni zona del campo.

Kim e Juan Jesus per la difesa della Juventus

Per quanto concerne la difesa, è da registrare la possibile partenza di Gleison Bremer. Nella lista dei possibili sostituti ci sono da tempo i nomi di Kim del Bayern Monaco e di Muharemovic del Sassuolo, ma a questi si aggiunge un profilo che Spalletti conosce molto bene. Come riporta il Corriere dello Sport si tratta di Juan Jesus, avuto dal mister toscano prima alla Roma e poi al Napoli e con l'esperienza in azzurro ai titoli di coda avendo il contratto in scadenza.