Meret verso l'addio? Non è ancora detto. Ma il Napoli ha già individuato il sostituto

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Il contratto del portiere friulano è in scadenza nel 2028, ma davanti a eventuali offerte importanti il Napoli potrebbe comunque fare delle valutazioni.

Il Napoli inizia a programmare le mosse per la prossima sessione di mercato e tra i reparti da monitorare c'è anche quello dei portieri. Molto dipenderà dal futuro di Alex Meret, che resta un profilo apprezzato da diversi club europei e potrebbe diventare protagonista delle trattative estive. Il contratto del portiere friulano è in scadenza nel 2028, ma davanti a eventuali offerte importanti il Napoli potrebbe comunque fare delle valutazioni. Per questo motivo il direttore sportivo Giovanni Manna continua a seguire diversi profili in grado di rinforzare il reparto.

Il Napoli ha già individuato l'eventuale sostituto di Meret

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i nomi finiti sul taccuino azzurro c'è anche quello di Matej Kovar. Il portiere ceco, di proprietà del Bayer Leverkusen, è reduce da una stagione importante al PSV Eindhoven ed è diventato anche un punto di riferimento della sua nazionale. Il Napoli resta dunque vigile: la priorità sarà definire il futuro di Meret, ma la società non vuole farsi trovare impreparata e valuta possibili alternative per la porta della prossima stagione.