Rinnovo Vergara, opzioni a favore del Napoli per l'estensione: i dettagli

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Vergara rinnova col Napoli: accordo fino al 2031 con opzioni e ingaggio adeguato.

Il Napoli e Antonio Vergara hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento del contratto. Secondo quanto riportato da Repubblica, il centrocampista azzurro firmerà un nuovo accordo con scadenza nel 2031, arricchito da una serie di opzioni che consentiranno al club di estendere il legame fino al 2034, esercitabili al termine di ogni stagione. Un'intesa che conferma la piena fiducia della società nei confronti del talento classe 2003, protagonista di una crescita costante nell'ultimo periodo.

Contratto più ricco e obiettivi ambiziosi

Oltre alla nuova struttura contrattuale, cambia anche l'ingaggio del centrocampista, adeguato al valore dimostrato dal 23enne di Frattaminore durante il mese e mezzo in cui si è imposto come uno dei punti di riferimento del Napoli. La sua crescita era stata frenata dall'infortunio al piede rimediato lo scorso marzo contro il Torino, ma ora Vergara è pronto a ripartire con l'obiettivo di vivere una stagione da protagonista in maglia azzurra e conquistare anche la chiamata della Nazionale.