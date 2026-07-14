Calciomercato Napoli, Moretto: "Piacciono due giovani italiani! Sì di Allegri, Manna e ADL"

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Moretto: Napoli su Favasuli e Fortini, due giovani per il futuro azzurro.

Il Napoli continua a guardare al futuro e punta con decisione sui giovani talenti italiani. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Matteo Moretto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, il direttore sportivo Giovanni Manna e Massimiliano Allegri condividono la volontà di investire su profili di prospettiva, con il pieno sostegno del presidente Aurelio De Laurentiis. L'obiettivo è costruire una base solida anche in ottica futura, affiancando ai big della rosa elementi di grande potenziale.

Moretto: "Piacciono molto Favasuli e Fortini"

"Il Napoli lavora su due giovani interessanti, li teniamo entrambi perché sappiamo con certezza che piacciono sia a Manna che ad Allegri. C'è il placet di De Laurentiis, pronto all'investimento in ottica futura. Questi due giovani sono Favasuli (proprietà del Catanzaro classe 2004) e Fortini, 2006 terzino sinistro della Fiorentina che in passato è stato trattato anche dalla Roma. Fra i più interessanti nel suo ruolo. Piacciono molto entrambi".