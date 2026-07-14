Calciomercato Napoli, Esposito dal Sorrento subito girato al Bari: i dettagli
Il Napoli ha definito l'acquisto di Mattia Esposito, promettente attaccante classe 2008 proveniente dal Sorrento. Il giovane talento lascia così il club campano di Serie C per iniziare il proprio percorso con la società azzurra, che continua a investire sui prospetti più interessanti del panorama italiano. Il progetto del Napoli, però, prevede per lui un'immediata esperienza lontano da Castel Volturno per favorirne la crescita.
I dettagli dell'operazione con Sorrento e Bari
L'operazione consentirà al Sorrento di incassare circa 800 mila euro, bonus compresi. Esposito firmerà un contratto quinquennale con il Napoli, con scadenza fissata al 30 giugno 2031, prima di trasferirsi in prestito al Bari, dove dovrebbe proseguire il proprio percorso di maturazione continuando a giocare in Serie C. A riportarlo è Tuttomercatoweb.
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