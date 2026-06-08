Calciomercato Napoli, Frattesi resta nei radar: lascerà l’Inter in estate

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Calciomercato Napoli, Davide Frattesi resta un obiettivo per il centrocampo: gli azzurri seguono il giocatore dell’Inter.

Davide Frattesi è destinato a essere uno dei protagonisti del prossimo mercato in uscita dell’Inter. Il centrocampista nerazzurro vanta numerosi estimatori, soprattutto all’estero, dove diversi club di Premier League stanno seguendo con attenzione la sua situazione. Il suo futuro potrebbe quindi essere lontano da Milano, con una trattativa destinata a entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Il Napoli resta alla finestra: Frattesi piace da tempo

Tra le società italiane interessate c’è anche il Napoli, che già la scorsa estate aveva chiesto informazioni sul giocatore senza affondare il colpo. L’interesse del club azzurro non è mai tramontato, riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano. Frattesi è infatti un profilo molto apprezzato per le sue caratteristiche di dinamismo, inserimento e capacità di incidere in zona gol. Naturalmente il Napoli non è l’unica squadra sulle sue tracce e la concorrenza, soprattutto dall’estero, si preannuncia agguerrita. Proprio per questo motivo il mercato del centrocampista dell’Inter potrebbe infiammarsi nelle prossime settimane, con gli azzurri pronti a monitorare ogni possibile sviluppo.